Лоскутов Василий Степанович
Место рожденияc Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Дата рождения01.01.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
07.02.1873
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Лоскутова Анна Александровна
Рождение ребёнка
07.11.1880
Сын: Лоскутов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Лоскутова Анна Александровна
Рождение ребёнка
26.06.1886
Дочь: Стефания Васильевна
Мать ребёнка: Лоскутова Анна Александровна
Рождение ребёнка
01.10.1888
Сын: Лоскутов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Лоскутова Анна Александровна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Лоскутов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Лоскутова Анна Александровна
Рождение ребёнка
10.01.1893
Сын: Лоскутов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Лоскутова Анна Александровна
Рождение ребёнка
01.01.1899
Сын: Лоскутов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Лоскутова Анна Александровна
Смерть
Неизвестно