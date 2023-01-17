Лоскутов Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Василий Степанович

Лоскутов Василий Степанович

avatar

Место рождения

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь

Дата рождения

01.01.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Бракосочетание
07.02.1873

Жена: Лоскутова Анна Александровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Лоскутов Нил Васильевич

Мать ребёнка: Лоскутова Анна Александровна

Рождение ребёнка
07.11.1880

Сын: Лоскутов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Лоскутова Анна Александровна

Рождение ребёнка
26.06.1886

Дочь: Стефания Васильевна

Мать ребёнка: Лоскутова Анна Александровна

Рождение ребёнка
01.10.1888

Сын: Лоскутов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Лоскутова Анна Александровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Лоскутов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Лоскутова Анна Александровна

Рождение ребёнка
10.01.1893

Сын: Лоскутов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Лоскутова Анна Александровна

Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Лоскутов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лоскутова Анна Александровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close