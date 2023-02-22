Лоскутова Варвара Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.05.1842
Дочь: Елена Степанова
Отец ребёнка: Лоскутов Степан Евсеев
Рождение ребёнка
25.06.1845
Дочь: Марфа Степановна
Отец ребёнка: Лоскутов Степан Евсеев
Рождение ребёнка
24.12.1846
Отец ребёнка: Лоскутов Степан Евсеев
Рождение ребёнка
09.11.1848
Сын: Лоскутов Григорий Степанов
Отец ребёнка: Лоскутов Степан Евсеев
Рождение ребёнка
13.04.1850
Сын: Лоскутов Фёдор Степанович
Отец ребёнка: Лоскутов Степан Евсеев
Рождение ребёнка
01.01.1852
Сын: Лоскутов Василий Степанович
Отец ребёнка: Лоскутов Степан Евсеев
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
06.02.1854
Сын: Лоскутов Алексей Степанов
Отец ребёнка: Лоскутов Степан Евсеев
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
05.10.1857
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Лоскутов Степан Евсеев
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.11.1860
Дочь: Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Лоскутов Степан Евсеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно