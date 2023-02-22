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Лоскутова Варвара Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
18.05.1842

Дочь: Елена Степанова

Отец ребёнка: Лоскутов Степан Евсеев

Рождение ребёнка
25.06.1845

Дочь: Марфа Степановна

Отец ребёнка: Лоскутов Степан Евсеев

Рождение ребёнка
24.12.1846

Сын: Лоскутов Степан Степанов

Отец ребёнка: Лоскутов Степан Евсеев

Рождение ребёнка
09.11.1848

Сын: Лоскутов Григорий Степанов

Отец ребёнка: Лоскутов Степан Евсеев

Рождение ребёнка
13.04.1850

Сын: Лоскутов Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Лоскутов Степан Евсеев

Рождение ребёнка
01.01.1852

Сын: Лоскутов Василий Степанович

Отец ребёнка: Лоскутов Степан Евсеев

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
06.02.1854

Сын: Лоскутов Алексей Степанов

Отец ребёнка: Лоскутов Степан Евсеев

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
05.10.1857

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Лоскутов Степан Евсеев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.11.1860

Дочь: Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Лоскутов Степан Евсеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Степан Евсеев

Смерть
Неизвестно
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