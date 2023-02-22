? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Рубанов Григорий Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1810

Сын: Рубанов Клим Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности