Рубанов Клим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти23.06.1848
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: ?
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Рубанова Екатерина (Николаева?)
Рождение ребёнка
10.10.1841
Дочь: Пелагея Климова
Мать ребёнка: Рубанова Екатерина (Николаева?)
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ефимия Климова
Мать ребёнка: Рубанова Екатерина (Николаева?)
Рождение ребёнка
20.10.1845
Сын: Рубанов Яков Климов
Мать ребёнка: Рубанова Екатерина (Николаева?)
Рождение ребёнка
07.08.1848
Дочь: Василиса Климовна
Мать ребёнка: Рубанова Екатерина (Николаева?)
Рождение ребёнка
1852
Сын: Рубанов Павел (по крестному)
Мать ребёнка: Рубанова Екатерина (Николаева?)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.1848