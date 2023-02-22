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Рубанов Клим Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

23.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: ?

Рождение ребёнка
1837

Сын: Рубанов Пётр Климович

Мать ребёнка: Рубанова Екатерина (Николаева?)

Рождение ребёнка
10.10.1841

Дочь: Пелагея Климова

Мать ребёнка: Рубанова Екатерина (Николаева?)

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ефимия Климова

Мать ребёнка: Рубанова Екатерина (Николаева?)

Рождение ребёнка
20.10.1845

Сын: Рубанов Яков Климов

Мать ребёнка: Рубанова Екатерина (Николаева?)

Рождение ребёнка
07.08.1848

Дочь: Василиса Климовна

Мать ребёнка: Рубанова Екатерина (Николаева?)

Рождение ребёнка
1852

Сын: Рубанов Павел (по крестному)

Мать ребёнка: Рубанова Екатерина (Николаева?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рубанова Екатерина (Николаева?)

Смерть
23.06.1848
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