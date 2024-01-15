Рубанов Павел Матвеев (По Крестному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанов Павел Матвеев (По Крестному)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Рубанов Клим Петрович

Мать: Рубанова Екатерина Ивановна (Николаева?)

Бракосочетание
12.01.1872

Жена: Рубанова Марья Петрова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
27.10.1872

Сын: Рубанов Степан Павлович

Мать ребёнка: Рубанова Марья Петрова

Рождение ребёнка
09.04.1875

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: Рубанова Марья Петрова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.01.1877

Дочь: Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Рубанова Марья Петрова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.12.1879

Сын: Рубанов Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Рубанова Марья Петрова

Рождение ребёнка
30.06.1882

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Рубанова Марья Петрова

Смерть
Неизвестно
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