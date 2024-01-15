Рубанов Павел Матвеев (По Крестному)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
12.01.1872
Жена: Рубанова Марья Петрова
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
27.10.1872
Мать ребёнка: Рубанова Марья Петрова
Рождение ребёнка
09.04.1875
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: Рубанова Марья Петрова
Рождение ребёнка
06.01.1877
Дочь: Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Рубанова Марья Петрова
Рождение ребёнка
21.12.1879
Мать ребёнка: Рубанова Марья Петрова
Рождение ребёнка
30.06.1882
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Рубанова Марья Петрова
Смерть
Неизвестно