Рубанова Екатерина Ивановна (Николаева?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанова Екатерина Ивановна (Николаева?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

12.03.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1836

Сын: Рубанов (дубинов) Пётр Климович

Отец ребёнка: Рубанов Клим Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.09.1838

Дочь: Фёкла Климова

Отец ребёнка: Рубанов Клим Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.10.1841

Дочь: Пелагея Климова

Отец ребёнка: Рубанов Клим Петрович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ефимия Климова

Отец ребёнка: Рубанов Клим Петрович

Рождение ребёнка
20.10.1845

Сын: Рубанов Яков Климов

Отец ребёнка: Рубанов Клим Петрович

Рождение ребёнка
07.08.1848

Дочь: Василиса Климовна

Отец ребёнка: Рубанов Клим Петрович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Рубанов Павел Матвеев (По Крестному)

Отец ребёнка: Рубанов Клим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рубанов Клим Петрович

Смерть
12.03.1885
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