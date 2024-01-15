Рубанова Екатерина Ивановна (Николаева?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти12.03.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.1836
Сын: Рубанов (дубинов) Пётр Климович
Отец ребёнка: Рубанов Клим Петрович
Рождение ребёнка
25.09.1838
Дочь: Фёкла Климова
Отец ребёнка: Рубанов Клим Петрович
Рождение ребёнка
10.10.1841
Дочь: Пелагея Климова
Отец ребёнка: Рубанов Клим Петрович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ефимия Климова
Отец ребёнка: Рубанов Клим Петрович
Рождение ребёнка
20.10.1845
Сын: Рубанов Яков Климов
Отец ребёнка: Рубанов Клим Петрович
Рождение ребёнка
07.08.1848
Дочь: Василиса Климовна
Отец ребёнка: Рубанов Клим Петрович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Рубанов Павел Матвеев (По Крестному)
Отец ребёнка: Рубанов Клим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1885