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Лоскутова Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1873

Муж: Лоскутов Василий Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Лоскутов Нил Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Степанович

Рождение ребёнка
07.11.1880

Сын: Лоскутов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Степанович

Рождение ребёнка
26.06.1886

Дочь: Стефания Васильевна

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Степанович

Рождение ребёнка
01.10.1888

Сын: Лоскутов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Лоскутов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Степанович

Рождение ребёнка
10.01.1893

Сын: Лоскутов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Степанович

Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Лоскутов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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