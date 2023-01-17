Лоскутова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1873
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Степанович
Рождение ребёнка
07.11.1880
Сын: Лоскутов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Степанович
Рождение ребёнка
26.06.1886
Дочь: Стефания Васильевна
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Степанович
Рождение ребёнка
01.10.1888
Сын: Лоскутов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Лоскутов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Степанович
Рождение ребёнка
10.01.1893
Сын: Лоскутов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Степанович
Рождение ребёнка
01.01.1899
Сын: Лоскутов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Степанович
Смерть
Неизвестно