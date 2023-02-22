Ларионова (Боркова) Ксения Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Боркова) Ксения Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1841

Муж: Ларионов Александр Мартинианович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
12.10.1848

Дочь: Параскева Александровна

Отец ребёнка: Ларионов Александр Мартинианович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ларионов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Ларионов Александр Мартинианович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Лоскутова Анна Александровна

Отец ребёнка: Ларионов Александр Мартинианович

Рождение ребёнка
31.05.1858

Сын: Ларионов Федот Александров

Отец ребёнка: Ларионов Александр Мартинианович

Смерть
Неизвестно
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