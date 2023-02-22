Ларионова (Боркова) Ксения Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1841
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
12.10.1848
Дочь: Параскева Александровна
Отец ребёнка: Ларионов Александр Мартинианович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ларионов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Ларионов Александр Мартинианович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Лоскутова Анна Александровна
Отец ребёнка: Ларионов Александр Мартинианович
Рождение ребёнка
31.05.1858
Сын: Ларионов Федот Александров
Отец ребёнка: Ларионов Александр Мартинианович
Смерть
Неизвестно