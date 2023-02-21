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Лоскутов Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Лоскутов Василий Степанович

Мать: Лоскутова Анна Александровна

Бракосочетание
31.01.1910

Жена: Лоскутова Агриппина Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.11.1910

Сын: Лоскутов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
25.09.1914

Сын: Лоскутов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
25.01.1917

Дочь: Суханова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.11.1919

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
02.11.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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