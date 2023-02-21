Лоскутов Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Бракосочетание
31.01.1910
Рождение ребёнка
10.11.1910
Сын: Лоскутов Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
25.09.1914
Сын: Лоскутов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
25.01.1917
Дочь: Суханова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
19.11.1919
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
02.11.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Агриппина Михайловна
Смерть
Неизвестно