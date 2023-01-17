Суханова (Лоскутова) Татьяна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения25.01.1917
Дата смерти07.09.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1917
Рождение ребёнка
03.03.1938
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
03.07.1948
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
22.03.1954
Россия
Рождение ребёнка
07.07.1958
Смерть
07.09.1985
Похороны
Неизвестно