Суханова (Лоскутова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Лоскутова) Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.01.1917

Дата смерти

07.09.1985

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1917

Отец: Лоскутов Сергей Васильевич

Мать: Лоскутова Агриппина Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханов Михаил Нилович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханов Михаил Нилович

Рождение ребёнка
03.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханов Михаил Нилович

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханов Михаил Нилович

Рождение ребёнка
22.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханов Михаил Нилович

Россия
Рождение ребёнка
07.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суханов Михаил Нилович

Смерть
07.09.1985
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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