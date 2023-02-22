Суханов Михаил Нилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Михаил Нилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1919

Дата смерти

14.04.1981

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1919

Отец: Суханов Нил Семёнович

Мать: Суханова Анна Фоминична

Рождение ребёнка
03.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суханова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суханова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
03.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суханова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суханова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
22.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суханова Татьяна Сергеевна

Россия
Рождение ребёнка
07.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суханова Татьяна Сергеевна

Смерть
14.04.1981
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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