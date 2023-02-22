Суханов Михаил Нилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1919
Дата смерти14.04.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1919
Отец: Суханов Нил Семёнович
Мать: Суханова Анна Фоминична
Рождение ребёнка
03.03.1938
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
03.07.1948
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
22.03.1954
Россия
Рождение ребёнка
07.07.1958
Смерть
14.04.1981
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область