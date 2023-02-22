Суханов Нил Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Суханов Семён Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1903
Дочь: Мария Ниловна
Мать ребёнка: Суханова Анна Фоминична
Рождение ребёнка
08.09.1905
Дочь: Надежда Ниловна
Мать ребёнка: Суханова Анна Фоминична
Рождение ребёнка
19.05.1908
Сын: Суханов Иван Нилович
Мать ребёнка: Суханова Анна Фоминична
Рождение ребёнка
28.04.1910
Сын: Суханов Александр Нилович
Мать ребёнка: Суханова Анна Фоминична
Рождение ребёнка
17.11.1914
Дочь: Екатерина Ниловна
Мать ребёнка: Суханова Анна Фоминична
Рождение ребёнка
09.05.1916
Дочь: Пелагея Ниловна
Мать ребёнка: Суханова Анна Фоминична
Рождение ребёнка
21.11.1919
Мать ребёнка: Суханова Анна Фоминична
Смерть
Неизвестно