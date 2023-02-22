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Суханов Нил Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Суханов Семён Иванович

Мать: Суханова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
05.02.1903

Дочь: Мария Ниловна

Мать ребёнка: Суханова Анна Фоминична

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.09.1905

Дочь: Надежда Ниловна

Мать ребёнка: Суханова Анна Фоминична

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.05.1908

Сын: Суханов Иван Нилович

Мать ребёнка: Суханова Анна Фоминична

Рождение ребёнка
28.04.1910

Сын: Суханов Александр Нилович

Мать ребёнка: Суханова Анна Фоминична

Рождение ребёнка
17.11.1914

Дочь: Екатерина Ниловна

Мать ребёнка: Суханова Анна Фоминична

Рождение ребёнка
09.05.1916

Дочь: Пелагея Ниловна

Мать ребёнка: Суханова Анна Фоминична

Рождение ребёнка
21.11.1919

Сын: Суханов Михаил Нилович

Мать ребёнка: Суханова Анна Фоминична

Смерть
Неизвестно
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