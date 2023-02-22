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Суханова Анна Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Около 1970

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1903

Дочь: Мария Ниловна

Отец ребёнка: Суханов Нил Семёнович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.09.1905

Дочь: Надежда Ниловна

Отец ребёнка: Суханов Нил Семёнович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.05.1908

Сын: Суханов Иван Нилович

Отец ребёнка: Суханов Нил Семёнович

Рождение ребёнка
28.04.1910

Сын: Суханов Александр Нилович

Отец ребёнка: Суханов Нил Семёнович

Рождение ребёнка
17.11.1914

Дочь: Екатерина Ниловна

Отец ребёнка: Суханов Нил Семёнович

Рождение ребёнка
09.05.1916

Дочь: Пелагея Ниловна

Отец ребёнка: Суханов Нил Семёнович

Рождение ребёнка
21.11.1919

Сын: Суханов Михаил Нилович

Отец ребёнка: Суханов Нил Семёнович

Смерть
Около 1970
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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