Суханова (Клюкина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Клюкина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Клюкин Иван Васильевич

Мать: Клюкина Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
17.02.1875

Сын: Суханов Василий Семёнович

Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович

Рождение ребёнка
03.08.1876

Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Суханов Нил Семёнович

Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович

Рождение ребёнка
11.12.1880

Сын: Суханов Спиридон Семёнович

Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович

Рождение ребёнка
23.09.1882

Дочь: Ефросинья Семёновна

Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.02.1885

Дочь: Бочкарёва Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1890

Сын: Суханов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1890

Сын: Суханов Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.10.1891

Сын: Суханов Никита Семёнович

Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.10.1894

Сын: Суханов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Суханов Никита Семёнович

Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович

Рождение ребёнка
?.05.1899

Сын: Суханов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович

Смерть
Неизвестно
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