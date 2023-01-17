Суханова (Клюкина) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Клюкин Иван Васильевич
Мать: Клюкина Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
17.02.1875
Сын: Суханов Василий Семёнович
Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1876
Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович
Рождение ребёнка
11.12.1880
Сын: Суханов Спиридон Семёнович
Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович
Рождение ребёнка
23.09.1882
Дочь: Ефросинья Семёновна
Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1885
Дочь: Бочкарёва Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1890
Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1890
Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1891
Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1894
Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1899
Сын: Суханов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Суханов Семён Иванович
Смерть
Неизвестно