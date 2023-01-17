Бочкарёва (Суханова) Евдокия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Суханова) Евдокия Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1885

Дата смерти

16.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1885

Отец: Суханов Семён Иванович

Мать: Суханова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1903

Сын: Бочкарёв Александр Павлович

Отец ребёнка: Бочкарёв Павел Кузьмич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.04.1904

Сын: Бочкарёв Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Бочкарёв Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
23.09.1907

Сын: Бочкарёв Алфей Павлович

Отец ребёнка: Бочкарёв Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
12.02.1910

Дочь: Василиса Павловна

Отец ребёнка: Бочкарёв Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
14.04.1911

Сын: Бочкарёв Валентин Павлович

Отец ребёнка: Бочкарёв Павел Кузьмич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.08.1913

Дочь: Телелюева Евлалия Павловна

Отец ребёнка: Бочкарёв Павел Кузьмич

Смерть
16.01.1980
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