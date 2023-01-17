Бочкарёва (Суханова) Евдокия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1885
Дата смерти16.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1885
Отец: Суханов Семён Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1903
Сын: Бочкарёв Александр Павлович
Отец ребёнка: Бочкарёв Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
16.04.1904
Отец ребёнка: Бочкарёв Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
23.09.1907
Отец ребёнка: Бочкарёв Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
12.02.1910
Дочь: Василиса Павловна
Отец ребёнка: Бочкарёв Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
14.04.1911
Сын: Бочкарёв Валентин Павлович
Отец ребёнка: Бочкарёв Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
03.08.1913
Дочь: Телелюева Евлалия Павловна
Отец ребёнка: Бочкарёв Павел Кузьмич
Смерть
16.01.1980