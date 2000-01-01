Клюкина Ульяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Ульяна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Суханова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Клюкин Иродион Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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