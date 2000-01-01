Клюкина Ульяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Суханова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Клюкин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно