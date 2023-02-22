Лоскутов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1914
Дата смерти13.12.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1914
Рождение ребёнка
01.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Клавдия Кузминична
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лоскутова Клавдия Кузминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.1977
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область