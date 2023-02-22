Лоскутов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Александр Сергеевич

Лоскутов Александр Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1914

Дата смерти

13.12.1977

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1914

Отец: Лоскутов Сергей Васильевич

Мать: Лоскутова Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
01.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Клавдия Кузминична

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лоскутова Клавдия Кузминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Клавдия Кузминична

Смерть
13.12.1977
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close