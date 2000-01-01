Лоскутова (Целюнова) Клавдия Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Целюнова) Клавдия Кузминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1914

Отец: Целюнов Косьма (Кузьма) Николаевич

Мать: Целюнова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
01.05.1936

Сын: Лоскутов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Лоскутов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Лоскутов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Лоскутов Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Александр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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