Лоскутова (Целюнова) Клавдия Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1914
Рождение ребёнка
01.05.1936
Сын: Лоскутов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Лоскутов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1948
Сын: Лоскутов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Лоскутов Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно