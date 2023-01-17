Целюнов Косьма (Кузьма) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнов Косьма (Кузьма) Николаевич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

29.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

1911 г.р.
1914 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1888

Отец: Целюнов Николай Васильевич

Мать: Целюнова Татьяна Михайловна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.05.1911

Сын: Целюнов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Целюнова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
05.03.1914

Дочь: Лоскутова Клавдия Кузминична

Мать ребёнка: Целюнова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
03.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
10.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Целюнова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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