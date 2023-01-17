Целюнов Косьма (Кузьма) Николаевич
Место рождения
Дата рождения29.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1888
Рождение ребёнка
01.05.1911
Сын: Целюнов Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Целюнова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
05.03.1914
Дочь: Лоскутова Клавдия Кузминична
Мать ребёнка: Целюнова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
03.04.1926
Рождение ребёнка
10.08.1928
Смерть
Неизвестно