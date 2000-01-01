Целюнов Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнов Иван Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1911

Отец: Целюнов Косьма (Кузьма) Николаевич

Мать: Целюнова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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