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Целюнова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Безделов Василий Дмитриевич

Мать: Безделова Мария Герасимовна

Рождение ребёнка
01.05.1911

Сын: Целюнов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Целюнов Косьма (Кузьма) Николаевич

Рождение ребёнка
05.03.1914

Дочь: Лоскутова Клавдия Кузминична

Отец ребёнка: Целюнов Косьма (Кузьма) Николаевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Сгибнева Лидия Кузминична

Отец ребёнка: Целюнов Косьма (Кузьма) Николаевич

Рождение ребёнка
03.04.1926

Дочь: Антонова Мария Кузминична

Отец ребёнка: Целюнов Косьма (Кузьма) Николаевич

Рождение ребёнка
10.08.1928

Сын: Целюнов Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Целюнов Косьма (Кузьма) Николаевич

Смерть
Неизвестно
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