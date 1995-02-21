Целюнова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
01.05.1911
Сын: Целюнов Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Целюнов Косьма (Кузьма) Николаевич
Рождение ребёнка
05.03.1914
Дочь: Лоскутова Клавдия Кузминична
Отец ребёнка: Целюнов Косьма (Кузьма) Николаевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Сгибнева Лидия Кузминична
Отец ребёнка: Целюнов Косьма (Кузьма) Николаевич
Рождение ребёнка
03.04.1926
Дочь: Антонова Мария Кузминична
Отец ребёнка: Целюнов Косьма (Кузьма) Николаевич
Рождение ребёнка
10.08.1928
Сын: Целюнов Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Целюнов Косьма (Кузьма) Николаевич
Смерть
Неизвестно