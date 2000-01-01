Безделова (Архипова) Мария Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Целюнова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Безделов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.01.1894
Сын: Безделов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Безделов Василий Дмитриевич
Бочиха
Рождение ребёнка
1895
Сын: Безделов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Безделов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Безделов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Безделов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.11.1901
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Безделов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.04.1904
Сын: Безделов Егор (Георгий) Васильевич
Отец ребёнка: Безделов Василий Дмитриевич
Горьковская обл., Сосновский р-н, Бочиха
Рождение ребёнка
16.12.1906
Сын: Безделов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Безделов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.10.1911
Дочь: Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Безделов Василий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно