Безделова (Архипова) Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безделова (Архипова) Мария Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Архипов Герасим Терентьевич

Мать: Архипова Агрипина Логинова

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Целюнова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Безделов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.01.1894

Сын: Безделов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Безделов Василий Дмитриевич

Бочиха
Рождение ребёнка
1895

Сын: Безделов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Безделов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Безделов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Безделов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.11.1901

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Безделов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.04.1904

Сын: Безделов Егор (Георгий) Васильевич

Отец ребёнка: Безделов Василий Дмитриевич

Горьковская обл., Сосновский р-н, Бочиха
Рождение ребёнка
16.12.1906

Сын: Безделов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Безделов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.10.1911

Дочь: Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Безделов Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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