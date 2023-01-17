Архипова Агрипина Логинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти12.09.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Рождение ребёнка
25.02.1862
Рождение ребёнка
1865
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Безделова Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Архипов Герасим Терентьевич
Рождение ребёнка
24.07.1869
Рождение ребёнка
1870
Сын: Архипов Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Архипов Герасим Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1878
Причина смерти: Водянка