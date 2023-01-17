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Архипова Агрипина Логинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

12.09.1878

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Отец ребёнка: Архипов Герасим Терентьевич

Рождение ребёнка
25.02.1862

Отец ребёнка: Архипов Герасим Терентьевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1865

Отец ребёнка: Архипов Герасим Терентьевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Безделова Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Архипов Герасим Терентьевич

Рождение ребёнка
24.07.1869

Отец ребёнка: Архипов Герасим Терентьевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Архипов Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Архипов Герасим Терентьевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Герасим Терентьевич

Смерть
12.09.1878
Причина смерти: Водянка
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