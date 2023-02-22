Архипов Герасим Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Архипов Терентий Титов
Мать: Архипова Анна Евдокимова
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Архипова Агрипина Логинова
Рождение ребёнка
25.02.1862
Дочь: Евдокия Герасимова
Мать ребёнка: Архипова Агрипина Логинова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Параскева Герасимовна
Мать ребёнка: Архипова Агрипина Логинова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Безделова Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Архипова Агрипина Логинова
Рождение ребёнка
24.07.1869
Дочь: Анна Герасимовна
Мать ребёнка: Архипова Агрипина Логинова
Рождение ребёнка
1870
Сын: Архипов Дмитрий Герасимович
Мать ребёнка: Архипова Агрипина Логинова
Бракосочетание
23.10.1878
второй брак
Рождение ребёнка
30.07.1879
Дочь: Архипова Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Архипова Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
16.10.1881
Дочь: Анна Герасимова
Мать ребёнка: Архипова Марья Григорьевна
Рождение ребёнка
29.03.1883
Мать ребёнка: Архипова Марья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно