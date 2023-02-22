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Архипов Герасим Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Архипов Терентий Титов

Мать: Архипова Анна Евдокимова

Рождение ребёнка
1860

Сын: Архипов Михаил Герасимов

Мать ребёнка: Архипова Агрипина Логинова

Рождение ребёнка
25.02.1862

Дочь: Евдокия Герасимова

Мать ребёнка: Архипова Агрипина Логинова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Параскева Герасимовна

Мать ребёнка: Архипова Агрипина Логинова

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Безделова Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Архипова Агрипина Логинова

Рождение ребёнка
24.07.1869

Дочь: Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Архипова Агрипина Логинова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Архипов Дмитрий Герасимович

Мать ребёнка: Архипова Агрипина Логинова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
23.10.1878

Жена: Архипова Марья Григорьевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
второй брак
Рождение ребёнка
30.07.1879

Дочь: Архипова Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Архипова Марья Григорьевна

Рождение ребёнка
16.10.1881

Дочь: Анна Герасимова

Мать ребёнка: Архипова Марья Григорьевна

Рождение ребёнка
29.03.1883

Сын: Архипов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Архипова Марья Григорьевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Агрипина Логинова

Смерть
Неизвестно
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