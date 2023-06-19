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Архипов Дмитрий Герасимович

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Архипов Герасим Терентьевич

Мать: Архипова Агрипина Логинова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.07.1890

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Архипова Агапия Ефимова

Рождение ребёнка
03.01.1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Агапия Ефимова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Архипов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Архипова Агапия Ефимова

Рождение ребёнка
01.07.1898

Сын: Архипов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Архипова Агапия Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Агапия Ефимова

Смерть
Неизвестно