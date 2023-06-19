Архипов Дмитрий Герасимович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
27.07.1890
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Архипова Агапия Ефимова
Рождение ребёнка
03.01.1893
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Агапия Ефимова
Рождение ребёнка
1895
Сын: Архипов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Архипова Агапия Ефимова
Рождение ребёнка
01.07.1898
Сын: Архипов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Архипова Агапия Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архипова Агапия Ефимова
Смерть
Неизвестно