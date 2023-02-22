Архипов Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
05.02.1914
Жена: Архипова Марфа Тимофеева
Рождение ребёнка
28.02.1915
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Архипова Марфа Тимофеева
Рождение ребёнка
27.06.1917
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Архипова Марфа Тимофеева
Смерть
Неизвестно