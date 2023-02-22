Архипов Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Алексей Дмитриевич

Архипов Алексей Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Архипов Дмитрий Герасимович

Мать: Архипова Агапия Ефимова

Бракосочетание
05.02.1914

Жена: Архипова Марфа Тимофеева

Рождение ребёнка
28.02.1915

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Архипова Марфа Тимофеева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.06.1917

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Архипова Марфа Тимофеева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close