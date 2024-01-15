Архипова (Зайцева) Марфа Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.02.1914
Рождение ребёнка
28.02.1915
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Архипов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.06.1917
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Архипов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.01.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Алексей Дмитриевич
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно