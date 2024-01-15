Архипова (Зайцева) Марфа Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Зайцева) Марфа Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

1915 г.р.
1917 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1914

Муж: Архипов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.02.1915

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Архипов Алексей Дмитриевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.06.1917

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Архипов Алексей Дмитриевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Алексей Дмитриевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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