Архипова Агапия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1893
Отец ребёнка: Архипов Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Архипов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Архипов Дмитрий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно