Архипова Агапия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Агапия Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1893

Сын: Архипов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Архипов Дмитрий Герасимович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Архипов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Архипов Дмитрий Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Дмитрий Герасимович

Смерть
Неизвестно
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