Целюнова (Пугина) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнова (Пугина) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

18.10.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.11.1881

Сын: Целюнов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
07.05.1884

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
29.10.1888

Сын: Целюнов Косьма (Кузьма) Николаевич

Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.08.1891

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Аникина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целюнов Николай Васильевич

Смерть
18.10.1893
при родах
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