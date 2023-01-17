Целюнова (Пугина) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смерти18.10.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1881
Сын: Целюнов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
07.05.1884
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
29.10.1888
Сын: Целюнов Косьма (Кузьма) Николаевич
Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.08.1891
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Аникина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Целюнов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.1893
при родах