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Пугина Анастасия Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

15.11.1874

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1861

Сын: Пугин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Целюнова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.08.1862

Сын: Пугин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.12.1866

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.1869

Дочь: Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров

Рождение ребёнка
09.04.1871

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.03.1873

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1874

Дочь: Марья Михайловна

Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин (королев) Михаил Прохоров

Смерть
15.11.1874
Причина смерти: Горячка
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