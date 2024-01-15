Пугина Анастасия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти15.11.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.03.1861
Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Целюнова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров
Рождение ребёнка
05.08.1862
Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров
Рождение ребёнка
15.12.1866
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров
Рождение ребёнка
26.01.1869
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров
Рождение ребёнка
09.04.1871
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров
Рождение ребёнка
13.03.1873
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров
Рождение ребёнка
06.07.1874
Дочь: Марья Михайловна
Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1874
Причина смерти: Горячка