Пугин (Королев) Михаил Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугин (Королев) Михаил Прохоров

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

16.09.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1838

Отец: Пугин Прохор Степанов

Мать: Пугина Степанида Яковлева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.03.1861

Сын: Пугин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Пугина Анастасия Гаврилова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Целюнова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Пугина Анастасия Гаврилова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.08.1862

Сын: Пугин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Пугина Анастасия Гаврилова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.12.1866

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Пугина Анастасия Гаврилова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.1869

Дочь: Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Пугина Анастасия Гаврилова

Рождение ребёнка
09.04.1871

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Пугина Анастасия Гаврилова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.03.1873

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Пугина Анастасия Гаврилова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1874

Дочь: Марья Михайловна

Мать ребёнка: Пугина Анастасия Гаврилова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
08.01.1875

Жена: Пугина Ирина Фёдорова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
у Михаила второй брак | Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
06.11.1875

Дочь: Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Пугина Ирина Фёдорова

Рождение ребёнка
17.01.1877

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Пугина Ирина Фёдорова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.11.1878

Дочь: Степанида Михайловна

Мать ребёнка: Пугина Ирина Фёдорова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
04.05.1879

Жена: Пугина Агрипина Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
третий брак | Бочихинская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугина Анастасия Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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