Пугин (Королев) Михаил Прохоров
Место рождения
Дата рождения16.09.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1838
Отец: Пугин Прохор Степанов
Рождение ребёнка
28.03.1861
Мать ребёнка: Пугина Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Целюнова Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Пугина Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
05.08.1862
Мать ребёнка: Пугина Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
15.12.1866
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Пугина Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
26.01.1869
Дочь: Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Пугина Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
09.04.1871
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Пугина Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
13.03.1873
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Пугина Анастасия Гаврилова
Рождение ребёнка
06.07.1874
Дочь: Марья Михайловна
Мать ребёнка: Пугина Анастасия Гаврилова
Бракосочетание
08.01.1875
Жена: Пугина Ирина Фёдорова
у Михаила второй брак | Бочихинская церковь
Рождение ребёнка
06.11.1875
Дочь: Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Пугина Ирина Фёдорова
Рождение ребёнка
17.01.1877
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Пугина Ирина Фёдорова
Рождение ребёнка
08.11.1878
Дочь: Степанида Михайловна
Мать ребёнка: Пугина Ирина Фёдорова
Бракосочетание
04.05.1879
Жена: Пугина Агрипина Ивановна
третий брак | Бочихинская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно