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Пугин Прохор Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Пугин Арефий Прохоров

Мать ребёнка: Пугина 1я Степанова

Рождение ребёнка
1817

Сын: Пугин Фёдор Прохоров

Мать ребёнка: Пугина Степанида Яковлева

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Вологина Екатерина Прохорова

Мать ребёнка: Пугина Степанида Яковлева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Пугин (королев) Николай Прохоров

Мать ребёнка: Пугина Степанида Яковлева

Рождение ребёнка
1839

Сын: Пугин (королев) Михаил Прохоров

Мать ребёнка: Пугина Степанида Яковлева

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пугин Нестер Прохоров

Мать ребёнка: Пугина Степанида Яковлева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Пугин Герасим Прохоров

Мать ребёнка: Пугина Степанида Яковлева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Пугин Андрей Прохоров

Мать ребёнка: Пугина Степанида Яковлева

Рождение ребёнка
1854

Сын: Пугин Никифор Прохоров

Мать ребёнка: Пугина Степанида Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугина 1я Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугина Степанида Яковлева

Смерть
1870
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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