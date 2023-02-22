Пугин Прохор Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Пугина 1я Степанова
Рождение ребёнка
1817
Сын: Пугин Фёдор Прохоров
Мать ребёнка: Пугина Степанида Яковлева
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Вологина Екатерина Прохорова
Мать ребёнка: Пугина Степанида Яковлева
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1836
Сын: Пугин (королев) Николай Прохоров
Мать ребёнка: Пугина Степанида Яковлева
Рождение ребёнка
1839
Сын: Пугин (королев) Михаил Прохоров
Мать ребёнка: Пугина Степанида Яковлева
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Пугина Степанида Яковлева
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Пугина Степанида Яковлева
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Пугина Степанида Яковлева
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Пугина Степанида Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пугина 1я Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1870
Причина смерти: Естественная смерть/старость