Пугин Арефий Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Пугин Прохор Степанов
Рождение ребёнка
20.10.1836
Дочь: Настасья Арефьева
Мать ребёнка: Пугина Авдотья Афанасьева
Рождение ребёнка
1836
Сын: Пугин (королев) Иван Арефьев
Мать ребёнка: Пугина Авдотья Афанасьева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Пугин Роман Арефьев
Мать ребёнка: Пугина Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пугина Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно