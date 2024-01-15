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Пугин Арефий Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Пугин Прохор Степанов

Мать: Пугина Марфа Александровна

Рождение ребёнка
20.10.1836

Дочь: Настасья Арефьева

Мать ребёнка: Пугина Авдотья Афанасьева

Рождение ребёнка
1836

Сын: Пугин (королев) Иван Арефьев

Мать ребёнка: Пугина Авдотья Афанасьева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Пугин Роман Арефьев

Мать ребёнка: Пугина Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугина Параскева Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугина Авдотья Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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