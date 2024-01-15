Пугина Марфа Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Прасковья Прохоровна
Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Пугин Фёдор Прохоров
Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марфа Прохорова
Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Вологина Екатерина Прохорова
Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно