Пугина Марфа Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина Марфа Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Пугин Арефий Прохоров

Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Прасковья Прохоровна

Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Пугин Фёдор Прохоров

Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Пугин Василий Прохоров

Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марфа Прохорова

Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Вологина Екатерина Прохорова

Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Прохор Степанов

Смерть
Неизвестно
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