Пугин (Королев) Николай Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Пугин Прохор Степанов
Сын: Пугин Фёдор Николаев
Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова
Сын: Пугин Яков Николаев
Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова
Дочь: Прасковья Николаева
Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова
Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова
Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова
Дочь: Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова
Дочь: Наталия Николаева
Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова
Сын: Пугин (королев) Иван Николаевич
Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова
Дочь: Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова
Жена: Пугина Аксинья Ларионова