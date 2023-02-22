Пугин (Королев) Николай Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугин (Королев) Николай Прохоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Пугин Прохор Степанов

Мать: Пугина Степанида Яковлева

Рождение ребёнка
1856

Сын: Пугин Фёдор Николаев

Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Пугин Яков Николаев

Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Прасковья Николаева

Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова

Рождение ребёнка
12.10.1862

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Пугин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова

Рождение ребёнка
25.06.1868

Сын: Пугин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.09.1869

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.08.1871

Дочь: Наталия Николаева

Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.02.1873

Сын: Пугин (королев) Иван Николаевич

Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова

Рождение ребёнка
26.08.1876

Дочь: Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.06.1881

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Пугина Аксинья Ларионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пугина Аксинья Ларионова

Смерть
Неизвестно
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