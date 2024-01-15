Пугина Аксинья Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Сын: Пугин Фёдор Николаев
Отец ребёнка: Пугин (королев) Николай Прохоров
Сын: Пугин Яков Николаев
Отец ребёнка: Пугин (королев) Николай Прохоров
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Пугин (королев) Николай Прохоров
Дочь: Прасковья Николаева
Отец ребёнка: Пугин (королев) Николай Прохоров
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Пугин (королев) Николай Прохоров
Отец ребёнка: Пугин (королев) Николай Прохоров
Отец ребёнка: Пугин (королев) Николай Прохоров
Дочь: Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Пугин (королев) Николай Прохоров
Дочь: Наталия Николаева
Отец ребёнка: Пугин (королев) Николай Прохоров
Сын: Пугин (королев) Иван Николаевич
Отец ребёнка: Пугин (королев) Николай Прохоров
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Пугин (королев) Николай Прохоров
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Пугин (королев) Николай Прохоров