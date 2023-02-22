Пугин Фёдор Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
22.10.1875
Жена: Пугина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
13.06.1876
Мать ребёнка: Пугина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
13.06.1876
Сын: Пугин Альб Фёдорович
Мать ребёнка: Пугина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1879
Мать ребёнка: Пугина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1881
Сын: Пугин Павел Фёдоров
Мать ребёнка: Пугина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
24.10.1894
Сын: Пугин Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Пугина Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно