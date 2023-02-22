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Пугин Фёдор Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Пугин (королев) Николай Прохоров

Мать: Пугина Аксинья Ларионова

Бракосочетание
22.10.1875

Жена: Пугина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
13.06.1876

Сын: Пугин Мефодий Фёдорович

Мать ребёнка: Пугина Марфа Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.06.1876

Сын: Пугин Альб Фёдорович

Мать ребёнка: Пугина Марфа Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.02.1879

Сын: Пугин Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Пугина Марфа Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.06.1881

Сын: Пугин Павел Фёдоров

Мать ребёнка: Пугина Марфа Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.10.1894

Сын: Пугин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Пугина Марфа Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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