Пугина (Архипова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина (Архипова) Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1875

Муж: Пугин Фёдор Николаев

Рождение ребёнка
13.06.1876

Сын: Пугин Мефодий Фёдорович

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Николаев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.06.1876

Сын: Пугин Альб Фёдорович

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Николаев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.02.1879

Сын: Пугин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Николаев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.06.1881

Сын: Пугин Павел Фёдоров

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Николаев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.10.1894

Сын: Пугин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Пугин Фёдор Николаев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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