Пугина (Архипова) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1875
Муж: Пугин Фёдор Николаев
Рождение ребёнка
13.06.1876
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Николаев
Рождение ребёнка
13.06.1876
Сын: Пугин Альб Фёдорович
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Николаев
Рождение ребёнка
20.02.1879
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Николаев
Рождение ребёнка
27.06.1881
Сын: Пугин Павел Фёдоров
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Николаев
Рождение ребёнка
24.10.1894
Сын: Пугин Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Пугин Фёдор Николаев
Смерть
Неизвестно