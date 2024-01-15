Пугина Степанида Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти26.09.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Пугин (королев) Николай Прохоров
Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов
Рождение ребёнка
16.09.1838
Сын: Пугин (королев) Михаил Прохоров
Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов
Рождение ребёнка
06.03.1854
Сын: Пугин (королев) Никифор Прохоров
Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.1875
Причина смерти: Чахотка