Пугина Степанида Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПугина Степанида Яковлева

Пугина Степанида Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

26.09.1875

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Пугин (королев) Николай Прохоров

Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов

Рождение ребёнка
16.09.1838

Сын: Пугин (королев) Михаил Прохоров

Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Пугин Нестер Прохоров

Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пугин Герасим Прохоров

Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Пугин Андрей Прохоров

Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов

Рождение ребёнка
06.03.1854

Сын: Пугин (королев) Никифор Прохоров

Отец ребёнка: Пугин Прохор Степанов

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Прохор Степанов

Смерть
26.09.1875
Причина смерти: Чахотка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close