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Пугина Ирина Фёдорова

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Место рождения

д. Сергейцево

Дата рождения

1857

Дата смерти

24.01.1879

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Фёдор Васильевич

Мать: не указана

д. Сергейцево
Бракосочетание
08.01.1875

Муж: Пугин (королев) Михаил Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
у Михаила второй брак
Рождение ребёнка
06.11.1875

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров

Рождение ребёнка
08.11.1878

Дочь: Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
24.01.1879
Причина смерти: Роды
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