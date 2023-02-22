Пугина Ирина Фёдорова
Место рожденияд. Сергейцево
Дата рождения1857
Дата смерти24.01.1879
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Фёдор Васильевич
Мать: не указана
д. Сергейцево
Бракосочетание
08.01.1875
у Михаила второй брак
Рождение ребёнка
06.11.1875
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров
Рождение ребёнка
08.11.1878
Дочь: Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Пугин (королев) Михаил Прохоров
Смерть
24.01.1879
Причина смерти: Роды