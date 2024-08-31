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Ерчеченков Михаил Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Петр Федоров

Мать: Прасковия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерченкова Матрена Кондратьевна

Рождение ребёнка
07.10.1875

Сын: Филипп Михайлов

Мать ребёнка: Ерченкова Матрена Кондратьевна

Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
21.01.1882 ст.

Сын: Ерченков Григорий Михайловов

Мать ребёнка: Ерченкова Матрена Кондратьевна

Москва, город федерального значения Москва
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЕВСКАЯ В ЗВОНАРЯХ (НА РОЖДЕСТВЕНКЕ) 1 января 1882 — 31 декабря 1883 ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №1, дело №587, стр. 12
Рождение ребёнка
1883

Сын: Ерченков Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Ерченкова Матрена Кондратьевна

Смерть
Неизвестно

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