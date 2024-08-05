Прасковия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Федоров

Рождение ребёнка
20.02.1830

Сын: Федот Петров

Отец ребёнка: Петр Федоров

Богатьково, город Алексин, Тульская область
в метрике о рождении мать не указана
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Федосья Петрова

Отец ребёнка: Петр Федоров

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ерчеченков Михаил Петров

Отец ребёнка: Петр Федоров

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Федоров

Смерть
Неизвестно

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