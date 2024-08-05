Прасковия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Федоров
Рождение ребёнка
20.02.1830
Сын: Федот Петров
Отец ребёнка: Петр Федоров
Богатьково, город Алексин, Тульская область
в метрике о рождении мать не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Федосья Петрова
Отец ребёнка: Петр Федоров
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Петр Федоров
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Федоров
Смерть
Неизвестно