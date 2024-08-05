Петр Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Федоров

Петр Федоров

Место рождения

Ушаково, Алексинский район , Тульская губерния

Дата рождения

19.08.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1809 ст.

Отец: Федот Осипов

Мать: Елизавета Михайлова

Ушаково, Алексинский район , Тульская губерния
МК1809 - Пленка # 007559487 кадр 615 , рукописн. 140
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковия Иванова

Рождение ребёнка
20.02.1830

Сын: Федот Петров

Мать ребёнка: Прасковия Иванова

Богатьково, город Алексин, Тульская область
в метрике о рождении мать не указана
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Федосья Петрова

Мать ребёнка: Прасковия Иванова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Ерчеченков Михаил Петров

Мать ребёнка: Прасковия Иванова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: Прасковия Иванова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.