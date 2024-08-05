Петр Федоров
Место рождения
Дата рождения19.08.1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1809 ст.
Отец: Федот Осипов
Мать: Елизавета Михайлова
МК1809 - Пленка # 007559487 кадр 615 , рукописн. 140
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковия Иванова
Рождение ребёнка
20.02.1830
Сын: Федот Петров
Мать ребёнка: Прасковия Иванова
Богатьково, город Алексин, Тульская область
в метрике о рождении мать не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Федосья Петрова
Мать ребёнка: Прасковия Иванова
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Прасковия Иванова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: Прасковия Иванова
Смерть
Неизвестно