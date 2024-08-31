Ерченкова Матрена Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1875
Сын: Филипп Михайлов
Отец ребёнка: Ерчеченков Михаил Петров
Богатьково, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
21.01.1882 ст.
Сын: Ерченков Григорий Михайловов
Отец ребёнка: Ерчеченков Михаил Петров
Москва, город федерального значения Москва
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЕВСКАЯ В ЗВОНАРЯХ (НА РОЖДЕСТВЕНКЕ) 1 января 1882 — 31 декабря 1883 ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №1, дело №587, стр. 12
Рождение ребёнка
1883
Сын: Ерченков Георгий Михайлов
Отец ребёнка: Ерчеченков Михаил Петров
Смерть
Неизвестно