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Ерченков Григорий Михайловов

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.01.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1882 ст.

Отец: Ерчеченков Михаил Петров

Мать: Ерченкова Матрена Кондратьевна

Москва, город федерального значения Москва
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЕВСКАЯ В ЗВОНАРЯХ (НА РОЖДЕСТВЕНКЕ) 1 января 1882 — 31 декабря 1883 ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №1, дело №587, стр. 12
Бракосочетание
10.01.1903

Жена: Ерченкова (Шиганова) Анна Петрова

Широносово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Неизвестно Григорьевна

Мать ребёнка: Ерченкова (Шиганова) Анна Петрова

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ерченкова Неизвестно Григорьевна

Мать ребёнка: Ерченкова (Шиганова) Анна Петрова

Смерть
Неизвестно

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