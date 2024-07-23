Ерченков Григорий Михайловов
Место рождения
Дата рождения21.01.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1882 ст.
МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЕВСКАЯ В ЗВОНАРЯХ (НА РОЖДЕСТВЕНКЕ) 1 января 1882 — 31 декабря 1883 ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №1, дело №587, стр. 12
Бракосочетание
10.01.1903
Широносово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Неизвестно Григорьевна
Мать ребёнка: Ерченкова (Шиганова) Анна Петрова
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ерченкова Неизвестно Григорьевна
Мать ребёнка: Ерченкова (Шиганова) Анна Петрова
Смерть
Неизвестно