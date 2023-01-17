Каурцева (Разумова) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1844 ст.
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Разумов Василий Сергеевич
Мать: Разумова Мария Eфимовна
Сын: Каурцев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович
Сын: Каурцев Святослав Николаевич
Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович
Сын: Каурцев Константин Николаевич
Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович
Дочь: Каурцева Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович
Сын: Каурцев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович
Дочь: Кочеткова Ираида Николаевна
Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович
Сын: Каурцев Ростислав Николаевич
Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович
Сын: Каурцев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович
Дочь: Каурцева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович
Дочь: Каурцева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович
Дочь: Каурцева Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович