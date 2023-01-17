Каурцева (Разумова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каурцева (Разумова) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1844 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1844 ст.

Отец: Разумов Василий Сергеевич

Мать: Разумова Мария Eфимовна

Бракосочетание
31.01.1862 ст.

Муж: Каурцев Николай Иванович

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Совершал таинство: с.Атмиса священник Тимофей Голубев с причтом. Поручители жениха: Нижнеломовской общины священник Петр Архангельский, села Шуструя свещенник Иоанн Каурцев, невесты: с.Салмановки свящ... Показать все
Рождение ребёнка
28.02.1864 ст.

Сын: Каурцев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Совершал таинство: заштатный священник Василий Разумов с причтом. Восприемники: заштатный священник Василий Разумов и с.Скворечного священника жена Настасья Ефимова.
Рождение ребёнка
14.10.1867 ст.

Сын: Каурцев Святослав Николаевич

Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Совершал таинство: заштатный священник Василий Разумов с причтом. Восприемники: заштатный священник Василий Разумов и священническая жена Александра Макаровна Казанская.
Рождение ребёнка
21.04.1869 ст.

Сын: Каурцев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Совершал таинство: заштатный священник Василий Разумов с причтом. Восприемники: Пензенской духовной семинарии 3 класса Петр Степанович Аравийский и дочь дьячка церкви села Лещиново девица Наталья Федо... Показать все
Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: Каурцева Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.07.1872 ст.

Сын: Каурцев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Крещён в Cоборной церкови г.Нижнего Ломова. Совершал таинство: протоерей Тимофей Голубев с дьячком Петром Белоключевским. Восприемники: студент Киевской духовной академии Степан Тимофеевич Голубев и ж... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1873 ст.

Дочь: Кочеткова Ираида Николаевна

Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Совершал таинство: заштатный священник Василий Разумов с причтом. Восприемники: заштатный священник Василий Разумов и вдова поручика Серафима Абрамовна Г. Калинина .
Рождение ребёнка
27.01.1875 ст.

Сын: Каурцев Ростислав Николаевич

Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Совершал таинство: заштатный священник Василий Разумов с причтом. Восприемники: заштатный священник Василий Разумов и князя Оболенского жена Серафима Абрамовна Г. Оболенская.
Рождение ребёнка
20.02.1877

Сын: Каурцев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.02.1881

Дочь: Каурцева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Совершал таинство: священник Большого Мичкаса Виктор Николаевич Успенский с местным причтом села Лещиново. Восприемники: Большого Мичкаса священник Виктор Николаевич Успенский и девица Мария Михайловн... Показать все
Рождение ребёнка
29.12.1883

Дочь: Каурцева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Совершал таинство: священник Николай Каурцев с причтом. Восприемники: священник села Скворечного Алексей Константинович Любимов и священника дочь Мария Михайловна Грацианская.
Рождение ребёнка
04.11.1886

Дочь: Каурцева Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Каурцев Николай Иванович

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Совершал таинство: священник Николай Каурцев с причтом. Восприемники: священник села Скворечного Алексей Константинович Любимов и дворянка Надежда Кирилловна Мазина.
Смерть
После 1917
Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
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