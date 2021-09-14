Каурцев Ростислав Николаевич
мужской, родился 27.01.1875 ст., Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
ОтецКаурцев Николай Иванович1838 г.р.
МатьКаурцева (Разумова) Пелагея Васильевна08.12.1844 ст. г.р.
Супруги
Дети
Каурцева Ираида Ростиславовна26.09.1902 ст. г.р.
Каурцев Николай Ростиславович29.01.1904 ст. г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1875 ст.
Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1902 ст.
Дочь: Каурцева Ираида Ростиславовна
Мать ребёнка: Каурцева (Исаева) Аполлинария Александровна
Рождение ребёнка
29.01.1904 ст.
Сын: Каурцев Николай Ростиславович
Мать ребёнка: Каурцева (Исаева) Аполлинария Александровна
Рождение ребёнка
02.09.1908 ст.
Дочь: Каурцева Вера Ростиславовна
Мать ребёнка: Каурцева (Исаева) Аполлинария Александровна
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Дочь: Каурцева ? Ростиславовна
Мать ребёнка: Каурцева (Исаева) Аполлинария Александровна
Смерть
Неизвестно
Совершал таинство: заштатный священник Василий Разумов с причтом. Восприемники: заштатный священник Василий Разумов и князя Оболенского жена Серафима Абрамовна Г. Оболенская.