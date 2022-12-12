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Каурцев Ростислав Николаевич

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Место рождения

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

27.01.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1875 ст.

Отец: Каурцев Николай Иванович

Мать: Каурцева Пелагея Васильевна

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Совершал таинство: заштатный священник Василий Разумов с причтом. Восприемники: заштатный священник Василий Разумов и князя Оболенского жена Серафима Абрамовна Г. Оболенская.
Рождение ребёнка
26.09.1902 ст.

Дочь: Каурцева Ираида Ростиславовна

Мать ребёнка: Каурцева Аполлинария Александровна

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.01.1904 ст.

Сын: Каурцев Николай Ростиславович

Мать ребёнка: Каурцева Аполлинария Александровна

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.09.1908 ст.

Дочь: Каурцева Вера Ростиславовна

Мать ребёнка: Каурцева Аполлинария Александровна

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Дочь: Каурцева ? Ростиславовна

Мать ребёнка: Каурцева Аполлинария Александровна

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каурцева Аполлинария Александровна

Смерть
Неизвестно
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