Каурцев Ростислав Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
27.01.1875 ст.
Совершал таинство: заштатный священник Василий Разумов с причтом. Восприемники: заштатный священник Василий Разумов и князя Оболенского жена Серафима Абрамовна Г. Оболенская.
Рождение ребёнка
26.09.1902 ст.
Дочь: Каурцева Ираида Ростиславовна
Мать ребёнка: Каурцева Аполлинария Александровна
Рождение ребёнка
29.01.1904 ст.
Сын: Каурцев Николай Ростиславович
Мать ребёнка: Каурцева Аполлинария Александровна
Рождение ребёнка
02.09.1908 ст.
Дочь: Каурцева Вера Ростиславовна
Мать ребёнка: Каурцева Аполлинария Александровна
Рождение ребёнка
Около 1909 ст.
Дочь: Каурцева ? Ростиславовна
Мать ребёнка: Каурцева Аполлинария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно