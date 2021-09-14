Каурцев Ростислав Николаевич 27.01.1875 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Каурцев Ростислав Николаевич

Автор
СФ
Фельдман С.

мужской, родился 27.01.1875 ст., Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Отец
Каурцев Николай Иванович1838 г.р.
Мать
Каурцева (Разумова) Пелагея Васильевна08.12.1844 ст. г.р.
Супруги
Каурцева (Исаева) Аполлинария Александровна1882 г.р.
Дети
Каурцева Ираида Ростиславовна26.09.1902 ст. г.р.
Каурцев Николай Ростиславович29.01.1904 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1875 ст.

Отец: Каурцев Николай Иванович

Мать: Каурцева (Разумова) Пелагея Васильевна

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Совершал таинство: заштатный священник Василий Разумов с причтом. Восприемники: заштатный священник Василий Разумов и князя Оболенского жена Серафима Абрамовна Г. Оболенская.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каурцева (Исаева) Аполлинария Александровна

Рождение ребёнка
26.09.1902 ст.

Дочь: Каурцева Ираида Ростиславовна

Мать ребёнка: Каурцева (Исаева) Аполлинария Александровна

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Рождение ребёнка
29.01.1904 ст.

Сын: Каурцев Николай Ростиславович

Мать ребёнка: Каурцева (Исаева) Аполлинария Александровна

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Рождение ребёнка
02.09.1908 ст.

Дочь: Каурцева Вера Ростиславовна

Мать ребёнка: Каурцева (Исаева) Аполлинария Александровна

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Рождение ребёнка
Около 1909 ст.

Дочь: Каурцева ? Ростиславовна

Мать ребёнка: Каурцева (Исаева) Аполлинария Александровна

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Смерть
Неизвестно

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