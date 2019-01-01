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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Лешиново Лещиновской волости Нижнеломовского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3975.
По обвинению гражданина с. Лещинова Лещиновской волости Нижне-Ломовского уезда Пензенской губернии Резвова Федора Герасимовича в злостной неуплате продналога н. волисполк Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1406Лещиново, с. каз. и вл.при р. Атмисе.258214728961Церковь православная 1. Училище. Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
781. Лещиново, село бывшее государственное, при речке Атмисе, дворов 279, жителей 2042, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 2 церкви православных, школа, 2 Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Лещиново
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46999Лещиновосело53°24'43°57'N-38-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56651404116с Лещиновосело