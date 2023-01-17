Каурцев Святослав Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
14.10.1867 ст.
Совершал таинство: заштатный священник Василий Разумов с причтом. Восприемники: заштатный священник Василий Разумов и священническая жена Александра Макаровна Казанская.
Рождение ребёнка
07.11.1896 ст.
Дочь: Каурцева Мария Святославовна
Мать ребёнка: Каурцева Анастасия Алексеевна
Восприемники: села Старой Нявки священник Павел Иванович Берингов, Чембарского уезда села Мача дочь священника Валентина Алексеевна Тифлисова. Таинство крещения совершал священник Святослав Каурцев с ... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1898 ст.
Сын: Каурцев Виктор Святославович
Мать ребёнка: Каурцева Анастасия Алексеевна
Восприемники: села Старой Нявки священник Павел Иванович Берингов, Чембарского уезда села Мача дочь священника Валентина Алексеевна Тифлисова. Таинство крещения совершал священник Святослав Каурцев с ... Показать все
Рождение ребёнка
06.08.1900 ст.
Дочь: Каурцева Александра Святославовна
Мать ребёнка: Каурцева Анастасия Алексеевна
Восприемники: надзиратель Барнаульского духовного училища студент семинарии Сергей Николаевич Каурцев, Чембарского уезда села Мача дочь священника Валентина Алексеевна Тифлисова. Таинство крещения сов... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1904 ст.
Сын: Каурцев Константин Святославович
Мать ребёнка: Каурцева Анастасия Алексеевна
Восприемники: помощник ветеринарных врачей Томской губернии Николай Николаевич Каурцев, дочь священника Мария Николаевна Каурцева. Таинство крещения совершал священник Святослав Каурцев с псаломщиком ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно