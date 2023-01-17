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Каурцев Святослав Николаевич

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Место рождения

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

14.10.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1867 ст.

Отец: Каурцев Николай Иванович

Мать: Каурцева Пелагея Васильевна

Лещиново, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Совершал таинство: заштатный священник Василий Разумов с причтом. Восприемники: заштатный священник Василий Разумов и священническая жена Александра Макаровна Казанская.
Рождение ребёнка
07.11.1896 ст.

Дочь: Каурцева Мария Святославовна

Мать ребёнка: Каурцева Анастасия Алексеевна

Серый Ключ, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники: села Старой Нявки священник Павел Иванович Берингов, Чембарского уезда села Мача дочь священника Валентина Алексеевна Тифлисова. Таинство крещения совершал священник Святослав Каурцев с ... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1898 ст.

Сын: Каурцев Виктор Святославович

Мать ребёнка: Каурцева Анастасия Алексеевна

Серый Ключ, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники: села Старой Нявки священник Павел Иванович Берингов, Чембарского уезда села Мача дочь священника Валентина Алексеевна Тифлисова. Таинство крещения совершал священник Святослав Каурцев с ... Показать все
Рождение ребёнка
06.08.1900 ст.

Дочь: Каурцева Александра Святославовна

Мать ребёнка: Каурцева Анастасия Алексеевна

Серый Ключ, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники: надзиратель Барнаульского духовного училища студент семинарии Сергей Николаевич Каурцев, Чембарского уезда села Мача дочь священника Валентина Алексеевна Тифлисова. Таинство крещения сов... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1904 ст.

Сын: Каурцев Константин Святославович

Мать ребёнка: Каурцева Анастасия Алексеевна

Серый Ключ, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Восприемники: помощник ветеринарных врачей Томской губернии Николай Николаевич Каурцев, дочь священника Мария Николаевна Каурцева. Таинство крещения совершал священник Святослав Каурцев с псаломщиком ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каурцева Анастасия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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