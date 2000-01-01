Разумова Мария Eфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумова Мария Eфимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Грушевская Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Разумов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Разумов Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Разумов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
08.12.1844 ст.

Дочь: Каурцева Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Разумов Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Разумов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Разумов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чудодеева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Разумов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Разумов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грацианская Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Разумов Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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