Разумова Мария Eфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Грушевская Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Разумов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Разумов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
08.12.1844 ст.
Дочь: Каурцева Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Разумов Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Разумов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Разумов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чудодеева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Разумов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумов Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Разумов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грацианская Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Разумов Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно